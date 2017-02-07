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ALTINDA DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Altında dudak uçuklatan rakam

Türkiye'nin altın ithalatı, ocak ayında, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 864,5 arttı

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Türkiye'nin altın ithalatı, geçen ay 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 864,5 artarak 10 tonu aştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, geçen yılın ocak ayında 1 ton olan altın ithalatı 2017'nin aynı döneminde yüzde 864,5'lik artışla 10 tonu geçti.

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