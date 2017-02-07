Altında dudak uçuklatan rakam

Türkiye'nin altın ithalatı, geçen ay 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 864,5 artarak 10 tonu aştı.



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, geçen yılın ocak ayında 1 ton olan altın ithalatı 2017'nin aynı döneminde yüzde 864,5'lik artışla 10 tonu geçti.