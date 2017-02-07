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ALTINI OLANLAR DİKKAT

Altını olanlar dikkat

Altının gram fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982 lira oldu.

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 İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 982,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

 PAZARTESİ SALI 
 AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)145,20145,40146,60146,80
Cumhuriyet Ata Lira957,00973,00966,00982,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)132,50136,50133,50137,50
Lira(Tam) Ziynet935,00954,00944,00963,00
Yarım Ziynet467,00477,00472,00482,00
Çeyrek Ziynet234,00239,00236,00241,00
AA
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