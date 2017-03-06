Altını olanlar dikkat !

İstanbul Kapalıçarşı'da 147,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 147,40 liradan, 970 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 986 liradan, 134 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 138 liradan, 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 967 liradan, 474 liradan alınan Yarım Ziynet 484 liradan, 237 liradan alınan Çeyrek Ziynet 242 liradan satılıyor.
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