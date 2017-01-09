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ALTININ GRAMI 139 LİRAYI AŞTI

Altının gramı 139 lirayı aştı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayarak 139 liranın üzerine çıktı.

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Serbest piyasada altının gramı, geçen haftanın son işlem gününde dolar/TL'deki yükselişe paralel günü yüzde 0,83 artışla 137,6 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan ve 139,2 lirayı gören gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 139 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 228, Cumhuriyet altını 932 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde 1.181 dolar seviyesinden güne başlamasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.173 dolardan tamamladı. Bugün yatay bir seyir izleyen altının onsu, şu dakikalarda 1.173 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta cuma gününe kadar ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert gerilemenin altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cuma günü merakla beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Veri 175 bin kişilik beklentilere rağmen 156 bin kişi olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık bir artış ile yüzde 4,7'ye yükseldi. Açıklanan veriler arasında doların değer kazanmasını destekleyen ise saatlik ücretlerdeki artış oldu. Yıllık bazda yüzde 2,9 artış gösteren saatlik ücretler 7 yılın en güçlü artışını kaydetti."

Söz konusu gelişmelerin küresel piyasalarda doların değer kazanmasına, emtia fiyatlarında satışlara neden olduğunu belirten Memiş, dolar/TL'nin ise bugün tarihi zirvesi olan 3,69'u test ettiğini, altının gram fiyatının da buna bağlı olarak 139 lirayı aştığını kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının bugün 137-140 bandı arasında, altının ons fiyatının ise 1.165-1.175 dolar arasında işlem görebileceği öngörüsünde bulundu.

AA
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