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ALTININ GRAMI YAKLAŞIK BİR AYIN ZİRVESİNDE

Altının gramı yaklaşık bir ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, yüzde 1,1 değer kazanarak 132,8 lira ile yaklaşık 1 ayın zirvesine çıktı.

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Altının gram fiyatı, 2016 yılının son haftasında başladığı yükselişini yeni yıla da taşıdı ve bugün serbest piyasada ivme kazanan çıkışı ile 6 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 132,8 lirayı gördü. Gram altın saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 132,7 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 218, Cumhuriyet altını 887 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.159 dolara kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek şu dakikalarda 1.154 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yılın ilk işlem gününde yatay bir seyirde işlemler gerçekleştiren altın fiyatlarının, hafta boyunca ABD'de açıklanacak önemli verilerin belirsizliği nedeniyle yükseliş isteğinde haftayı tamamlayabileceğini belirterek, "Bu hafta piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik verilerine odaklanacak." diye konuştu.

Altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 132 lira direncini aştığını aktaran Memiş, ons altında ise 1.150-1.160 dolar bandının takip edileceğini dile getirdi.

AA
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