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AMAN DİKKAT ! 75 BİN TL'YE KADAR CEZASI VAR

Aman dikkat ! 75 bin TL'ye kadar cezası var

26 Şubat itibariye ülke genelinde av yasağı başladı. Yasağa uymayanlar 75 bin TL'ye kadar cezalandırılacak.

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2016-2017 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 26 Şubat 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde sona ererken, özellikle yaban hayvanlarının üreme dönemine girdiği bu zamanda ava çıkanların, 50 TL-75 Bin TL arasında değişen para cezası ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı bu dönemden itibaren avın açılacağı Ağustos ayına kadar bütün avcılık faaliyetleri yasaktır. Bölgemizde tüm avcıların bu yasağa uymaları gerekmekte olup, özellikle yaban hayvanlarının üreme dönemine girdiği bu zamanda ava çıkanların, 50 TL - 75 bin TL arasında değişen para cezası ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri unutulmamalıdır. Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında tüm halkımızın da doğal ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İHA
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