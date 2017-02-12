Amasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsü

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan iş adamı Özgür Ağış, çocuk yaşta eşeğiyle köylerde sakız satarak başladığı iş hayatında bugün ihracat yapan bir mobilya fabrikasının sahibi olmasıyla dikkati çekiyor.

Ağış, ticarete henüz 10 yaşındayken toptancıdan aldığı sakızları eşeğiyle köylerde satarak veya karşılığında yumurta alarak başladı. Sakız karşılığında aldığı yumurtaları evde ablasına pişirtip kentteki sinemanın önünde satan Ağış, ardından uzun yıllar, babasıyla üç tekerlekli arabayla sebze ve meyve satışı yaptı.

Daha sonraki yıllarda Kayseri'den çekyat getirip Taşova'da satan Ağış, işine mobilya sektöründe devam etme kararı aldı. 2003'te bir kereste fabrikasını devralan Ağış, burayı mobilya fabrikasına dönüştürdü. Ağış, bugün Türkiye'de 35 şubesi bulunan, başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok yerine ihracat yapan bir fabrikanın da sahibi.

Aynı zamanda süpermarket işleten ve kömür toptancılığı da yapan 5 çocuk babası 79 yaşındaki Ağış, yaşının ilerlemesine rağmen ticareti ilk günkü zevk ve istekle yapmayı sürdürüyor.

"5 KURUŞA SATTIĞIM SAKIZIN PARASININ TADI BAMBAŞKAYDI"

Ağış, yaptığı açıklamada, başarısında çalışma azminin yanında çocuklarının hayırlı evlat olup işlerine sahip çıkmasının etkili olduğunu söyledi.

Çocuklarını Taşova'dan kazandığı parayla büyüttüğü, bu yüzden başka bir yere yatırım yapmayı düşünmediğini vurgulayan Ağış, 10 bin nüfuslu küçük bir ilçede 110 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Ağış, "Çocuklarım ne oldum delisi olmadı ve işlerine sahip çıktı, hep benim yanımda oldular. Eşekle sakız satarak başladığım ticarette helal olan hemen hemen her şeyi yaptım. Bisikletle seyyar satıcılık yapıp sinemalarda çekirdek sattım. Sebze ve meyve komisyonculuğu, büfe işletmeciliği ve süpermarket işi yaptım." dedi.

Seyyar satıcılık yaptığı günlerin heyecanını halen hissettiğini anlatan Ağış, şunları söyledi:

"Bir mesleği zevk almadan yaparsan başarılı olamazsın. Ben işlettiğim süpermarketin manav reyonunda eski günlere özlem duyduğum için çalışıyorum, zevk alıyorum bundan, hoşuma gidiyor. Bir müşterini dükkana girdiğinde onun ne isteyeceğini çok iyi biliyorum. Bu, mesleğine olan sevgiden kaynaklanıyor. Mobilya fabrikası kurduk. Birçok yerde şubemiz var, ihracat da yapıyoruz. Şimdi milyonları konuşuyoruz ama 5 kuruşa sattığım sakızın parasının tadı bambaşkaydı."

"ÇOCUKLARIMA BIRAKACAĞIM EN BÜYÜK MİRAS TİCARET AHLAKI"

Ağış, ticarette başarı için prensip sahibi olmak gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Esnaflıkta yalan dolan işin içinde olmayacak. Kazancını düşünürsün ama sonunda başarılı olmazsın. En büyük mirasım, çocuklarım ve benim için kimse 'Bunlar işe yaramaz' demiyor. Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras ticaret ahlakı. Ticaret yaparken prensiplerinin olması gerekiyor. 'Ben şu malı veresiye vereyim ama daha pahalı vereyim, çalayım, çırpayım' dersen tezgah yürümez. En büyük hazine, çalışmak ve dürüstlüktür."

İlçe sakinlerinden Ramazan Turgut ise Ağış'ın ahilik kültürünü devam ettiren ve az rastlanan bir esnaf olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kimseye 'Neden paran yok, neden borcunu ödemedin?' dediğini duymadım. 2000 yılında bir kaza geçirmiştim, 3 ay kadar Taşova'da bulunamadım. Özgür amcaya borcum vardı ama döndüğümde ilk olarak 'Sağlığın nasıl?' diye sordu. İnsana değer veren ve esnaflığı hakkıyla yapan birisi."