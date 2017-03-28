Amcasının oğlu da o soyadını reddetti

Kocaeli’de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen’in amcasının oğlu Şemsettin Gülen geçen yıl Ağustos ayında tutuklandı. Şemsettin Gülen, terör örgütü üyelerinin aralarında haberleşmek için kullandığı programlardan Kakao Talk isimli haberleşme programı, evinde ve aracında yapılan aramada Fethullah Gülen’e ait görsel metinler ve ses kayıtları ele geçilirken, ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yargılanmaya başladı. Şemsettin Gülen duruşmada, Fethullah Gülen’in amcasının oğlu olduğunu belirterek, en son 1997 yılında görüştüklerini, mesajlaşma programlarını kullanmadığını belirtti.

Şemsettin Gülen evinde bulunan dijital materyallerle ilgili olarak savunmasında, “Evde ele geçen eşyalar bana ait değil. Ben emekliyim ama makine kurulum işi yapan bir şirkette de çalışıyorum. Gözaltına alınmadan 1 hafta önce Eskişehir’deydim. O sırada Bursa’da çalışan büyük oğlum Abdülhamit Gülen evimize gelmiş. Benim dinlemem için arabanın torpidosuna ilahiler yüklediği flaş belleği bırakmış. Ses kayıtlarını da o yüklemiş. Şifreli çantadakileri de o bırakmış. Çantanın şifresi açıktı. Kilitli bulunmuyordu. Oğlum benden önce Bursa’da gözaltına alınıp tutuklandı. Eve gelip bazı eşyalar bıraktığını kendisi de söylemiş. Ben aramalarda ele geçen eşyalardan emniyette haberdar oldum” dedi.

Şemsettin Gülen’in avukatı Nurcan Özlen ise, “Müvekkilim bu soyadını taşımaktan memnun değildir ve değiştirmek istediğini bize söylemiştir. Evdeki materyalleri oğlunun bıraktığını Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde oğlu ile ilgili olarak görülen davadaki beyanlarından ve oğlunun takipte olduğundan evine gelip gidişinin iddianamede yazılı olduğundan tespit edilebilir. Müvekkilimin tutuklu kaldığı sürenin göz önüne alınarak adli kontrolle tahliyesini talep ediyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nden dosyanın bir kopyasının istenmesine, evde ele geçirilen telefon hattının kime ait olduğunun belirlenmesine, Şemsettin Gülen’in tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.