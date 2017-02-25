  • Amerika'dan teröristlere alçak yardım
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AMERİKA'DAN TERÖRİSTLERE ALÇAK YARDIM

Amerika'dan teröristlere alçak yardım

Suriye'nin Haseke kenti yakınlarında ABD'nin terör örgütü YPG'ye gönderdiği zırhlı araçlar görüntülendi.

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Reuters'ın paylaştığı fotoğrafta Suriye'nin Haseke kentinde TIR'a yüklenmiş zırhlı araçlar görülüyor. Zırhlı araçlar ABD tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne veriliyor.

Fotoğrafta görünen araçların Rakka operasyonu için bölgeye götürüldüğü ifade ediliyor.

Türkiye, ABD'nin YPG'lilere silah vermesine karşı çıkıyor, yapılan birçok açıklamada verilen desteğin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı.

Sınır ötesi Fırat Kalkanı operasyonuyla El Bab'dan terör örgütü DEAŞ'ı temizleyen Türkiye, bir sonraki hamlenin Rakka olacağını hafta içinde açıklamıştı.

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