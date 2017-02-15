  • Yeni doğan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler
  • ''Başka bir erkeğe bakıyordu'' dedi ve...
  • İki bakanlık binlerce personel alacak !
  • YÖK'ten şehit yakınları için tarihi karar
  • Yusuf Halaçoğlu: ''Bahçeli de oy pullarını teslim etti''

AMERİKALI GENERALDEN HÜKÜMETE UYARI

Amerikalı generalden hükümete uyarı

Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, "Hükümetimiz kaçınılmaz bir karmaşanın içinde olmaya devam ediyor. Ümit ediyorum ki kısa sürede çözsünler çünkü savaşta olan bir ulusuz.” dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas Amerikan hükümetinin “kaçınılmaz bir karmaşa içinde” olduğunu ve bu durumun DEAŞ ile mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Orgeneral Thomas Maryland eyaletinde 28’incisi düzenlenen Özel Kuvvetler/Düşük Yoğunluklu Çatışmalar Sempozyumunda konuştu.

ABD’nin başta Irak ve Suriye’de olmak üzere DEAŞ terör örgütü ile verdiği mücadelede özel kuvvet birliklerinin rolüne değinen Thomas şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetimiz kaçınılmaz bir karmaşanın içinde olmaya devam ediyor. Ümit ediyorum ki kısa sürede çözsünler çünkü savaşta olan bir ulusuz.”

General karmaşadan kastını açıklamadı ancak bu sözleri ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in istifasından kısa bir süre sonra geldiği için Trump yönetimi ile istihbarat kurumları arasındaki örtülü mücadeleyi kastettiği yorumlarına neden oldu.

Daha sonra yorumları sorulan General, “Bir komutan olarak hükümetimizin mümkün olduğunca istikrarlı olması konusunda endişelerim var.” dedi.

Thomas ayrıca politik istikrarsızlığın devam eden askeri operasyonlara yönelik sonuçlarının olabileceğini ifade etti.

AA
90
-
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
Alpay Özalan'dan olay sözler !Alpay Özalan'dan olay sözler !
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !
Medyatava'nın patronları bu soruya cevap verinMedyatava'nın patronları bu soruya cevap verin
Kuyuya düşen köpek 10 gün sonra kurtarıldıKuyuya düşen köpek 10 gün sonra kurtarıldı
Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
Kim Jong-un ağabeyi nasıl öldürüldü ?Kim Jong-un ağabeyi nasıl öldürüldü ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS