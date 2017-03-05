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AMERİKALI MİLLETVEKİLİ MÜSLÜMANLARA NEFRET KUSTU !

Amerikalı milletvekili müslümanlara nefret kustu !

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Oklahoma milletvekili Bennett, kendisiyle görüşmek isteyen Müslümanlardan, İslamı ve Müslümanları aşağılayan sorulara cevap vermesi istedi.

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ABD'nin Oklahoma eyaletinin milletvekillerinden John Bennett'in, temsil ettiği eyaletteki Müslümanlarla görüşmeden önce içerisinde "Karınızı dövüyor musunuz?" gibi soruların yer aldığı bir formu doldurmalarını istediği ortaya çıktı.

Cumhuriyetçi Parti'den milletvekili olan Bennett'in, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) düzenlediği "Temsilcinle buluş" etkinliğinde, kendisini ziyaret etmek isteyen Müslümanlarla buluşmadan önce onlara bir form dağıtarak, burada yer alan sorulara cevap vermelerini istediği belirtildi.

CAIR tarafından yapılan açıklamada, "Karınızı dövüyor musunuz?" şeklinde yöneltilen bir sorunun yanı sıra, doldurulması istenen formda "Hazreti Muhammed kendisiyle aynı düşünmeyen putperestleri, Hristiyanları, Yahudileri öldürürmüş. Buna siz de katılıyor musunuz?" gibi bir sorunun da yer aldığı kaydedildi.

ABD'de Müslümanların haklarını savunan en büyük örgütlerden biri olan CAIR de Cumhuriyetçi milletvekilinin yönelttiği sorulara tepki gösterdi.

CAIR'in Okhalhoma temsilcisi Adam Soltani, yaptığı yazılı açıklamada, "Hiç kimse temsilcisi ile buluşmak için böylesine aptalca, İslamofobik, nefret kusan, sorulara muhatap olmamalı." ifadesini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bennett'in daha önce İslam üzerine yaptığı bir yorumda, "İslam bir kanser gibidir, bu ülkede bir an önce önü kesilmelidir." şeklinde bir ifade kullandığı vurgulandı.

AA
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