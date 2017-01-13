AMERİKALI ŞOVMENDEN NUSRET YORUMU

Amerikalı şovmenden Nusret yorumu

Son dönemin popüler ismi Nusret Gökçe için bir yorum da ABD'li şovmen James Corden'dan geldi.

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İnternette fenomen haline gelen Nusret Gökçe için 'Late Late Show' programında sunucu James Corden, 'Bu adam kırmızı etin Christian Grey'i olabilir' diyerek ünlü kasabı ti'ye aldı.

Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla Türkiye'de konuşulan Nusret Gökçe, ilginç tuz dökme hareketiyle İngiliz basınına manşet olduktan sonra şimdi de ABD'de 'Late Late Show' programına konu oldu.

İnternette fenomen haline gelen Nusret Gökçe için 'Late Late Show' programında sunucu James Corden, 'Bu adam kırmızı etin Christian Grey'i olabilir' diyerek ünlü kasabı ti'ye aldı.

Nusret'in sosyal medyada paylaştığı et tokatladığı ve et yoğurduğu videoları izleten Corden, 'Et yoğurmanın et yoğurma isteği uyandırması çok nadirdir, kafamda evde barbekü partisi verirken böyle gözüktüğümü canlandırıyorum' diyerek izleyenleri kahkahalara boğdu.

Habertürk
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