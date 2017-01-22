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AMERİKALI YPG MİLİTANI ÖLDÜ

Amerikalı YPG militanı öldü

Rakka operasyonunda Amerikalı YPG militanı öldü.

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Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması için Demokratik Suriye Güçlerinin karadan başlattığı ve koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Rakka operasyonunda Amerikalı bir YPG'linin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Demokratik Suriye Güçlerinin başlattığı Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak'ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada "Kawa Amed" kod adlı Amerikalı YPG'li Paolo Todd'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Los Angeles'li olan Paolo Todd'un 4 Kasım 2016'da YPG'ye katıldığı belirtildi. Todd'un cenazesinin Erbil üzerinden ABD'ye gönderileceği belirtildi.

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DHA
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