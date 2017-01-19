Amerikan askeri yayılıyor: Son durak Japonya

ABD Üçüncü Deniz Piyade Seferi Kuvveti'nden yapılan açıklamada, 121'inci Deniz Savaş Uçakları Saldırı Filosu'ndan kalkan 10 adet F-35B savaş uçağının, Japonya'nın Iwakuni kentinde bulunan ABD Deniz Piyadeleri Hava Üssü’ne vardığı duyuruldu.

Altı adet F-35B uçağının da üsse yazın konuşlandırılacağı ifade edilen açıklamada, uçakların Pasifik Okyanusu'nu geçmek üzere önce Arizona'nın Yuma Üssü'ne indiği oradan da okyanusu geçerek Japonya'ya uçtuğu belirtildi.

"Yeşil Şovalyeler" adı verilen F-35B filosunun Pasifik Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde yapılacak olan tatbikatlara ve ilk uçak gemisi iniş kalkış eğitimlerine de katılacağı ifade edildi.



Açıklamalarına yer verilen 1. Deniz Hava Kanat Komutanı Korgeneral Russel Sunborn, F-35'lerin Japonya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"F-35B uçaklarının buraya gelmesi bizim Japonya ve Pasifik bölgesinin güvenliğine dair taahhüdümüzü gösteriyor. Bölgedeki müttefiklerimize daha büyük destek sağlamak için Pasifik bölgesine en ileri teknolojimizi getiriyoruz."



ABD F-35'LERİ A, B VE C SERİSİ OLARAK ÜRETİYOR

Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi kara üzerindeki pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı Hava Kuvvetleri'nde, B serisi uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığından dolayı Deniz Piyadeleri ve Donanma’da, C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda saklanma kabiliyeti yüksek bir tasarıma sahip olduğundan Deniz Kuvvetleri'nin bünyesinde harekat icra edecek.

