  • FETÖ'nün teğmeni itiraf etti: ''Evet PKK'lıyım''
  • El Bab operasyonu bitti
  • Reina katliamcısının imam nikahlı eşi hamile çıktı
  • Kadın terörist bombayı böyle patlattı
  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partilinin istifası istendi

AMERİKA'NIN DERDİ BÜYÜK! FARELER HASTALIK YAYIYOR

Amerika'nın derdi büyük! Fareler hastalık yayıyor

New York'ta fareden bulaşan bir hastalıktan aynı sokaktaki üç kişinin etkilendiği, hastalardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

New York kent sağlık biriminden verilen bilgiye göre, şehrin Bronx bölgesinde aynı sokakta oturan üç kiş,i farelerden bulaşan ve nadir görülen leptospirosis hastalığına yakalandı.

İleri derecede böbrek ve ciğer tahribatına yol açan hastalığa yakalananlardan birisi hayatını kaybederken diğer iki hasta ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yetkililer, bölge sakinlerinin sağlık ve güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

New York Kenti Sağlık biriminin internet sayfasında hastalığa ilişkin verilen bilgilerde, söz konusu bakterinin hayvanlardan insana bulaştığı, New York'ta ise bu bakterinin temel taşıyıcılarının fareler olduğu kaydedildi.

Bakterinin göz, burun, ağız ve yara yoluyla vücuda geçebileceği belirtilerek, bakteri bulaşan kişilerin iki gün ila 4 hafta arasında hasta olabilecekleri, ateş, baş ağrısı, kusma ve ishalle başlayan belirtilerin ardından böbrek ve ciğerlerin de etkilemesiyle hastalığın ölümcül hale gelebileceği ifade edildi.

2006 ile 2016 yılları arasında kentte 26 vakaya rastlandığı ancak ilk kez kısa sürede aynı sokakta 3 kişide hastalığın görülmesinin endişeye neden olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 milyon farenin yaşadığı tahmin edilen New York'ta bu hayvanların konutlara ve kamu alanlarına girmesi kent sakinlerinin şikayetine neden oluyor.

New York Post gazetesine göre, 2016'nın ilk beş ayında fareler nedeniyle 311 numaralı hatta 8 bin 335 şikayet geldi.

AA
257
-
Kasım ayı işsizlik oranları belli olduKasım ayı işsizlik oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıpCumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp
Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia
F-16 pilotundan akılalmaz oyunF-16 pilotundan akılalmaz oyun
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
Hatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdüHatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdü
SETA'dan Rusya'ya çok sert eleştirilerSETA'dan Rusya'ya çok sert eleştiriler
Amerikalı generalden hükümete uyarıAmerikalı generalden hükümete uyarı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS