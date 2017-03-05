SON DAKİKAİSTANBUL'DA KORKUTAN YANGIN !
  • Günlük kiralık evde dehşet !
  • Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
  • Hakan Fidan'ı uğurlayan kadın bakın kim çıktı
  • 17 yaşındaki çocuk tecavüz etti, hamile kaldı !
  • Hatay'da savaş uçağı düştü

ANADOLU AJANSI'NDAN SİNAN OĞAN'A OLAY CEVAP

Anadolu Ajansı'ndan Sinan Oğan'a olay cevap

Sinan Oğan, kendisine yapılan saldırıya ''protesto'' diyen Anadolu Ajansı'na tepki gösterince, ajansın Twitter hesabından çok konuşulacak bir cevap geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’ın Bahçeşehir Üniversitesi’nde katıldığı ‘Türkiye’nin Gündemi’ konulu konferansta bugün olay çıktı. Konuşma sırasında Oğan’ın üzerine koşarak kürsüyü deviren bir kişi salondan çıkarıldı. Yaşanan saldırı sonrası Sinan Oğan sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı’nı hedef alan açıklamalarda bulundu.

YAPTIĞINIZ HABERCİLİĞE TÜKÜREYİM!

Yaşanan saldırıyı Anadolu Ajansı’nın ‘protesto’ olarak görmesine Sinan Oğan: “Adam olun, adam gibi habercilik yapın. Fiziki saldırı ne zamandan beri “protesto” olmuş. @anadoluajansi Yaptığınız haberciliğe tüküreyim!” diyerek tepki gösterdi.

anadolu-ajansi-ndan-sinan-ogan-a-anlamazsaniz-doner-tekrar-okursunuz-253264-1.jpg

AJANSIN YANITI OLAY OLDU

Anadolu Ajansı ise Twitter hesabından Sinan Oğan'a ilginç bir yanıt verdi. Saldırı haberinin linkinin verildiği açıklamada Anadolu Ajansı Sinan Oğan'a "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz" notunu ekledi.

AJANS TWEETİ SİLDİ

Anadolu Ajansı, Sinan Oğan için yazdığı tweeti bir süre sonra yayından sildi.

554
-
Davutoğlu'nun kaleminden 15 TemmuzDavutoğlu'nun kaleminden 15 Temmuz
''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı
İkbal Gürpınar o iddialara cevap verdiİkbal Gürpınar o iddialara cevap verdi
13 yaşındaki kıza tecavüz etti13 yaşındaki kıza tecavüz etti
Ülkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifaÜlkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifa
Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktıHurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı
İstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şokİstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şok
Eski Meclis Başkanlarından referandum çağrısıEski Meclis Başkanlarından referandum çağrısı
Alistair bebeğin katilinin acı sonuAlistair bebeğin katilinin acı sonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS