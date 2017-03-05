Anadolu Ajansı'ndan Sinan Oğan'a olay cevap

MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’ın Bahçeşehir Üniversitesi’nde katıldığı ‘Türkiye’nin Gündemi’ konulu konferansta bugün olay çıktı. Konuşma sırasında Oğan’ın üzerine koşarak kürsüyü deviren bir kişi salondan çıkarıldı. Yaşanan saldırı sonrası Sinan Oğan sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı’nı hedef alan açıklamalarda bulundu.

YAPTIĞINIZ HABERCİLİĞE TÜKÜREYİM!

Yaşanan saldırıyı Anadolu Ajansı’nın ‘protesto’ olarak görmesine Sinan Oğan: “Adam olun, adam gibi habercilik yapın. Fiziki saldırı ne zamandan beri “protesto” olmuş. @anadoluajansi Yaptığınız haberciliğe tüküreyim!” diyerek tepki gösterdi.

AJANSIN YANITI OLAY OLDU

Anadolu Ajansı ise Twitter hesabından Sinan Oğan'a ilginç bir yanıt verdi. Saldırı haberinin linkinin verildiği açıklamada Anadolu Ajansı Sinan Oğan'a "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz" notunu ekledi.

AJANS TWEETİ SİLDİ

Anadolu Ajansı, Sinan Oğan için yazdığı tweeti bir süre sonra yayından sildi.