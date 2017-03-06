  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
  • Memurların alacağı para belli oldu
  • Gözaltına alınmadan 1 saat önce FETÖ'cü general atamış
  • Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı

ANALARIMIZDAN MEHMETÇİK'E ANLAMLI HEDİYELER

Analarımızdan Mehmetçik'e anlamlı hediyeler

Mersin'deki Mezitli Kadın Üretici Pazarı'ndaki kadınlar, ördükleri bere, kazak, atkı ve eldivenleri Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli zamanlarda farklı sosyal etkinlikler düzenleyen üretici kadınlar bu sefer de askerlere moral desteği için kolları sıvadı.

Özenle hazırladıkları çok sayıda bere, kazak, atkı ve eldiveni hediye paketi yapan kadınlar, paketlerin üzerine de askerlere hitaben yazdıkları duygularını anlatan not kağıtlarını yapıştırdı.

Kadınlar, hediye paketlerini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı bir törenle Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere yolladı.

AA
206
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Survivor'da bir ilk !Survivor'da bir ilk !
Düğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralıDüğünde ''halay başı'' kavgası: 6 yaralı
Suriyeli pilot nasıl bulundu ?Suriyeli pilot nasıl bulundu ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS