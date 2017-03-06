Analarımızdan Mehmetçik'e anlamlı hediyeler

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli zamanlarda farklı sosyal etkinlikler düzenleyen üretici kadınlar bu sefer de askerlere moral desteği için kolları sıvadı.

Özenle hazırladıkları çok sayıda bere, kazak, atkı ve eldiveni hediye paketi yapan kadınlar, paketlerin üzerine de askerlere hitaben yazdıkları duygularını anlatan not kağıtlarını yapıştırdı.

Kadınlar, hediye paketlerini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı bir törenle Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere yolladı.