Anaokulu Malzemelerinde Fomtoys Dönmez Grup Farkı

Fomtoys anaokulu malzemeleri Dönmez Grup okul öncesi eğitim araçları san. tic.ltd.şti bünyesine bağlıolarak 1993 senesinden beridir ticaret hayatının içinde olup Fomtoys markamızla da anaokulu malzemeleri ve çocuk gereçleri sektöründeki yerimizi de 2010 senesinden beri hızla yükselir şekilde korumaktayız.

Sitemizde bulunan Sünger grupları üretimimizle birlikte Top havuzu, kampet ürünlerini ve kısmen mobilya üretiminede girerek sitemizde hali hazırda satılıyor olan ürünlerimizin %70 kısmını kendimiz üretiyor olmanın rahatlığıyla yola devam etmekteyiz.

Anaokulları tasarlanırken çocukların sürekli olarak eğlenebilecekleri ve eğitimlerine başlayabilecekleri bir alan hayal ediliyor. Bu doğrultuda birçok farklı malzemenin kullanılması gerekirken mobilya ürünleri bu malzemeler arasında büyük bir çoğunluğu sağlıyor. Bu aşamada ilk olarak anaokullarında çocukların kıyafetlerini koymaları için dolaplar ve askılıklar yapılırken bunun ardından kitaplıklar geliyor. Son olarak çocuklar için çalışma ve yemek yeme masaları düzenleniyor. Böylece de çocukların anaokulu malzemeleri ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğu tamamlanmış oluyor.





Anaokulu Dolapları

Fomtoys Anaokulu Malzemeleri olarak Anaokullarında çocukların kullanacakları çok sayıda ve renkde farklı ürünler üretebiliyoruz.. Bunlardan ilki genellikle ayakkabı dolabı oluyor. Çocuklar anaokuluna geldikleri ilk anda ayakkabılarını çıkararak içeriye giriyorlar. Bu aşamada kendilerine verilen direktifler doğrultusunda öğrenciler ilk olarak geldiklerinde ayakkabı dolaplarından kendilerinin bölümüne ayakkabılarını bırakıyorlar. Eğer ayakkabılar çıkmadan çocuklar içeriye giriyorsa bu aşamada da okul tarafından galoşlar kullanılıyor. Çocukların kirli ve temiz galoşları rahatlıkla ayırabileceği bir dolap üretilirken bu doğrultuda çocukların ayakkabıları ile de içeriye rahatlıkla girmesi sağlanıyor. Her giren çocuğun bu dolapları kullanıyor olması anaokulu malzemeleri arasında bu dolapları bir adım öne taşıyor.

Anaokuluna girişini gerçekleştiren çocuklar içeride bir askı düzeni ile karşılaşıyorlar. Bu askıya montlarını asan çocuklar artık eğitim almak için hazır hale geliyor. Bu doğrultuda anaokulu yönetimlerinin çocukların boylarına uygun askılar almaları ve asmaları gerekiyor. Son olarak anaokullarında belirli ürünlerin muhafaza edilmesi için dolaplara ihtiyaç duyuluyor. Bunlar için kişiler anaokulu malzemelerininsiparişini özel olarak vererek kendileri için uygun dolaplar satın alabilirler.

Yemek Odaları

Çocuklar anaokullarında başarılı bir eğitim alırken yemekler de çocukların gelişimi için çok önemli bir yer tutuyor. Bu doğrultuda anaokulu yönetimleri çocukların öğle yemeklerini anaokulunda yemesini isterken böylece bir düzene girmelerini ve arkadaşlarıyla yemek yemenin zevkini tatmalarını istiyor. Bu doğrultuda çocuklar için uygun yemek masaları ve sandalyelerine ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçları karşılamak için özel olarak üretilen yemek masaları kullanılıyor. Bu yemek masaları çocukların boyuna uygun bir yükseklikte olurken rahatlıkla çocuklar tarafından kullanılabiliyor.

Üretilen bu masalar yuvarlak halde olabildiği gibi tek kişilik ya da dikdörtgen şeklinde çok kişilik olabiliyor. Bu aşamada karara tamamen anaokulu yönetimine bırakılıyor. Yönetim çocuklar ve ortam için en iyi masaları seçerek siparişleri veriyor. Buna ek olarak çocukların boylarına uygun sağlam ancak ağır olmayan sandalyelerin de üretilmesi gerekiyor. Bu malzemeler de anaokulları için düzenlenen mobilyalar arasında yer alıyor. İstenildiği takdirde farklı renklerde ya da numaralı olarak da bu sandalyeler üretilebiliyor.

Uyku Odaları

Anaokulunda en önemli aşamalardan biri çocukların yaptıkları öğle uykuları oluyor. Evlerinden anaokullarına gelen çocuklar belirli bir süre oyun oynadıktan ve eğitimlerini aldıktan sonra kısa süreli uykulara yatıyorlar. Genel olarak bu uykular 1-2 saat sürerken okul yönetimi çocukların aynı anda uymasını ve aynı anda uyanmasını istiyor. Böylece de çocuklar sürekli olarak beraber vakit geçirebiliyorlar.

Bunun için de anaokulunda birçok farklı yatağın olması gerekiyor. Bu yataklar için de anaokulu malzemeleri satan firmalar ile iletişime geçilmesi gerekirken çocukların boylarına uygun yataklar tasarlanıyor. Böylece hem her çocuğun özel bir yatağı oluyor hem de bu yatakların tamamı uyku odalarına sığabiliyor. Bu taleplerin karşılanması için anaokulu yönetimlerinin en doğru kararları vererek malzemeleri en doğru adreslerden alması gerekiyor.