Anaokulunda yangın dehşeti

Yangın, saat 07.30 sıralarında Yayla Mahallesi'nde bulunan Türk Eğitim Derneği Zonguldak Koleji Vakfı Özel Okulları kampüsü içindeki tek katlı anaokulu çatısında çıktı. Öğrenciler sabah okula gelmeden başlayan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak çatıda geniş bir alanı saran alevleri söndürmekte zorlandı. Sabah okula gelen öğretmenler panik yaşarken, endişeyle itfaiyenin çalışmasını izledi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Ancak çatı tamamen yanarken, binada büyük hasar oluştu. Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi okula gelerek yetkililerden bilgi alırken, okula gelen anaokulu öğrencileri evlerine gönderildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.