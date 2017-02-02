ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BEŞTEPE'DE

Anayasa değişikliği Beştepe'de

Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin kanun Cumhurbaşkanlığı'na geldi.

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Meclis’te 14 gün önce kabul edilen Anayasa değişikliği yapılmasına ilişkin kanun Cumhurbaşkanlığına sunuldu.

18 maddelik “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca son okumaları yapıldıktan sonra dün, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından imzalandı. Aydın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek teklifi bizzat sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.

Cumhurbaşkanının kanunu onaylaması halinde, kanun halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanacak. Halkoylaması Kanunu’na göre, Erdoğan’ın imzasının ardından 60’ıncı günü takip eden ilk pazar günü referandum yapılacak. Referandumun da 9 ya da 16 Nisan tarihinde yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünden itibaren 7 Şubat’a kadar kanunu onaylarsa referandum 9 Nisan’da yapılacak. İmza 7 Şubat’tan sonraki günlere kalırsa referandum 16 Nisan’da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreç hakkında açıklamaları dikkate alındığında kanunu birkaç gün içinde imzalaması ve referandumun da 9 Nisan’da yapılması öngörülüyor.

Hürriyet
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