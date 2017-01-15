ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİN 16. MADDESİ KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin 16. maddesinin gizli oylamasına 482 milletvekilikatıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 3 oy boş, 3 oy geçersiz, 1 oy çekimser çıktı.

Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

Maddenin oylamasının tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydınbirleşime ara verdi. Ara sonrasında hükümet ve komisyonun yerine oturmaması üzerine Aydın, birleşimi saat 16.00'da toplanmak üzere kapattı.

15. MADDE 341 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa değişiklik teklifinin 15’inci maddesi 341 oyla kabul edildi. CHP'nin "Düşünerek oy kullanma" eylemi nedeniyle oylama yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

CHP’DEN “DÜŞÜNEREK” OY KULLANMA EYLEMİ

Meclis Genel Kurulunda hızla ilerleyen Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ak Parti’nin “oldu bitti” şeklinde bütün maddeleri geçirmeyi planladığını bunun ahlaki açıdan uygun olmadığını söyledi. Altay, maddeler üzerindeki oylamalarda düşünerek oy kullanacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanına bütçe yetkisi veren 15’inci maddesi 341 oyla kabul edildi. Kullanılan oy 483, kabul 341, ret 134, çekimser 1, boş 5, geçersiz 2.

14'ÜNCÜ MADDE 341 OYLA KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliği teklifinde HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngören 14’üncü maddesi, 133 ret, 1 çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oyla kabul edildi.

AA
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