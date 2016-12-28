ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN 7. MADDESİ DE KOMİSYONDAN GEÇTİ

Anayasa değişikliğinin 7. maddesi de komisyondan geçti

Anayasa Komisyonu'nda Anayasa değişikliğinin 7. maddesi de kabul edildi.

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TBMM Anayasa Komisyonu’nda anayasa değişiklik teklifinin 7'nci maddesi de kabul edildi.

7. maddede şu ifadeler yer alıyor:

''Türkiye Büyük Millet Meclisi belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesidir.

Genel görüşme ve Meclis araştırmasına yürütme adına herhangi bir temsilci katılamaz.

Yazılı soru; yazılı olarak gen geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir."

Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. ve 6. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.

NTV
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