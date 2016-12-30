Anayasa değişiklik teklifi Meclis'ten geçti

18 maddeden Anayasa değişiklik teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Anayasa değişiklik teklifi 20 Aralık tarihinde Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞI 18'E İNECEK, MİLLETVEKİLİ SAYISI 600 OLACAK

Anayasa değişiklik teklifinde, mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlık ilkesi benimsenecek. Milletvekili sayısı 600'e çıkacak. Milletvekili seçilme yaşı 18 olacak. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi beli bir konuda Meclis araştırmasına genel görüşme yapabilecek, milletvekilleri yazılı soru sorabilecekler.

CUMHURBAŞKANI TÜRK VATANDAŞLARINDAN SEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı görev süresi beş yıldır. Cumhurbaşkanlığı'na siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterilebilecek. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşması yapar. Cumhurbaşkanı üst kademe kamu yöneticilerini atarken görevlerine son verir. Üst kademe yöneticilerinin atanmalarını ilişkin usul ve esaslar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Cumhurbaşkanı milletlerarası anlaşmaları onaylar. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil eder.

Cumhurbaşkanı hakkında suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam şahsının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

CUMHURBAŞKANI BİR VEYA DAHA FAZLA YARDIMCI ATAYABİLİR

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilir. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileriyle teşkilat yapısı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenir. Merkezi idare kapsamındaki kimi kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev, yetkiye sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

CUMHURBAŞKANI OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Olağanüstü Hal ilan edebilir.

Askeri Mahkemeler Disiplin Mahkemeleri dışında kurulamayacak.

HSYK 13 ÜYEDEN OLUŞACAK

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu 13 üyeden oluşuyor. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun doğal üyesidir.

CUMHURBAŞKANI BÜTÇE KANUN TEKLİFİ VE GEÇİCİ BÜTÇE TEKLİFİ VEREBİLECEK

Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az yetmişbeş gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunar. Cumhurbaşkanı geçici bütçe teklifi verebilecek.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYE SAYISI 15'E DÜŞECEK

Sıkıyönetim kavramı madde metinlerden çıkarılıyor. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15 oluyor.

ASKERİ MAHKEMELER KALDIRILIYOR

Cumhurbaşkanlığı ile TBMM milletvekilliği seçimleri 3/11/2019 tarihinde yapılacak. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi vesayeti mahkemeler kaldırılıyor.