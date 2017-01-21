ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNDE YENİ GELİŞME

Anayasa değişiklik teklifinde yeni gelişme

TBMM'de anayasa değişiklik teklifinin 2. tur görüşmelerinde 12, 13, 14, 15. maddeler kabul edildi.

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TBMM'de, anayasa değişiklik teklifinin 2. tur görüşmeleri devam ediyor. Yapılan oylama sonucu cumhurbaşkanına OHAL yetkisi veren 12. madde 342 'Evet' oyu ile kabul edildi. Askeri mahkemelerin yapısını değiştiren 13. madde de 343 'Evet' oyu ile Meclis'ten geçti. 14. madde 342 'Evet' oyu ile kabul edildi. 15. madde 342 oyla kabul edildi

15. MADDE: CUMHURBAŞKANI 75 GÜN ÖNCE TBMM'YE SUNACAK

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci  turunda, bütçe ve kesinhesapla ilgili 15. madde 342 oyla kabul edildi. 
 
TBMM Genel Kurulunda 15. maddenin gizli oylamasına 486 milletvekili katıldı.
 
342 milletvekili evet oyu kullanırken, 141 milletvekili hayır oyu  verdi. 2 oy boş ve 1 oy geçersiz çıktı.
 
Kabul edilen 15. maddeye göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi  teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle  yapılacak.
 
Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm  konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün  önce TBMM'ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun  55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına  kadar karara bağlanacak.
 
Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe  kanunu çıkarılacak. Geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa, yeni bütçe kanunu kabul  edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre  artırılarak uygulanacak.
 
Milletvekilleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında  düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarken, gider artırıcı veya  gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamayacak.
 
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde  ayrıca görüşme yapılmaksızın okunacak ve oylanacak. Merkezi yönetim bütçesiyle  verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterecek.
 
Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile  aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamayacak. Cari yıl bütçesindeki  ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve izleyen yılların  bütçelerine mali yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek  mali kaynak gösterilmesi zorunlu olacak.
 
Merkezi yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu mali yılın  sonundan başlayarak en geç 6 ay sonra cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak.  Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin  verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde Meclise sunacak.
 
Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin TBMM'ye  verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetim ve hesap  yargılamasını önlemeyecek ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmeyecek.  Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülecek  ve karara bağlanacak.

14. MADDE: HSYK'NIN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK

14. Maddenin ikinci tur oylama sonucu: 342 Kabul, 139 Ret, 0 Çekimser, 3 Boş, 2 Geçersiz. Teklifin 14. maddesi kabul edildi.

Teklifin bu maddesiyle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişikliğe gidiliyor.
 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu  şeklinde değişecek. Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula Adalet  Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi olacak.
 
Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren  nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci  sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı  hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi  Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim  kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından  TBMM tarafından seçilecek.
 
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az  birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekecek.
 
Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular,  Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet  komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.
 
Komisyon, her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2  çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin  sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu  aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok  oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.
 
TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye  için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te  2 çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye  tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği  takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi  tamamlanacak.
 
Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi bitenler, bir kez daha seçilebilecek.
 
Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30  gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin  boşalması durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi  yapılacak.

13. MADDE: ASKERİ MAHKEMELERİN YAPISI

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, 13. madde 343 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı.

Oylamada 136 ret oyuna karşılık, 343 evet oyu kullanıldı. 3 oy boş  çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı. Çekimser oy kullanılmadı.

Kabul edilen 13. maddeye göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde, askerlerin görevleriyle ilgili  işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler  oluşturulabilecek.

12. MADDE: CUMHURBAŞKANINA OHAL YETKİSİ

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, "Olağanüstü  hal (OHAL) yönetimini" düzenleyen 12. madde 342  oyla kabul edildi. 
  
TBMM Genel Kurulunda, teklifin 12. maddesinin gizli oylamasına 48  milletvekili katıldı.
 
342 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 138 milletvekili "ret" oyu  verdi. 2 oy boş ve 2 oy geçersiz çıktı. Çekimser oy kullanılmadı.
 
Teklifin 12. maddesine göre cumhurbaşkanı; doğal afet, tehlikeli  salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı  gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya  cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin  bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin  yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya  yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle  kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir  bölgesinde OHAL ilan edebilecek.
 
OHAL süresi, 6 ayı geçmeyecek.
 
Olağanüstü hal ilanı, karar verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanacak  ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulacak.
 
TBMM tatildeyse derhal toplantıya çağrılacak; Meclis, gerekli gördüğü  takdirde OHAL süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya OHAL'i kaldırabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle TBMM her seferinde 4 ayı geçmemek üzere süreyi  uzatabilecek. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmayacak.
 
Sınırlamalara tabi olmayacak
 
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma  yükümlülükleri ile anayasanın "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının  durdurulması" maddesindeki ilkeler doğrultusunda, temel hak ve hürriyetlerin  nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin  uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenecek.
 
Olağanüstü hallerde çıkarılabilecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri,  olağan dönem kararnamelerinin tabi olduğu sınırlamalara bağlı olmayacak.  Cumhurbaşkanı, olağanüstü hallerde, bu halin gerekli kıldığı konularda temel  haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevlere yönelik  sınırlamalara da tabi olmaksızın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.
 
Bu kararnameler Resmi Gazete'de yayımlanacak, aynı gün Meclis onayına  sunulacak.
 
Savaş ve mücbir nedenlerle TBMM'nin toplanamaması hariç olmak üzere;  OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 3 ay içinde TBMM'de  görüşülüp karara bağlanacak. Aksi halde OHAL'de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı  kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkacak.
 
İKİNCİ TUR HAKKINDA ÖZET BİLGİ
 
İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak. 
 
İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.
 
İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.

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