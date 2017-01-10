Anayasa görüşmelerinde flaş gelişme

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi oylaması yapıldı. Oylama sonucuna göre 134 ret, 338 kabul oyuyla Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine seçilmesi kabul edildi. Çekimser 2, boş 5, geçersiz 2 oy kullanıldı.

Oylama sırasında AK Parti milletvekilleri Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğraf çektirdiler. CHP milletvekilleri sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılar ve ayrıca profesyonel kamera ile oylama sırasında Genel Kurul Salon'nda çekim yaptılar.

HDP milletvekilleri ise oy kullanmadılar. Fakat HDP sıralarını da boş bırakmadılar.