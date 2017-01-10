Anayasa teklifi için 338 evet

Anayasa teklifinin maddelerine geçilmesine ilişkin TBMM'de yapılan ilk oylamaya 480 milletvekili katıldı. 338 oyla 330 sınırının üstünde kabul çıkarken, 134 ret, 2 çekimser, 5 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı.

1'İNCİ MADDE GÖRÜŞMELERİ YARIN BAŞLAYACAK

Oylama sonuçlarının açıklamasının ardından verilen 5 dakikalık aranın ardından yarın saat 15.00'da toplanmak üzere Meclis’te birleşim kapandı. 1'inci madde üzerindeki görüşmeler yarın TBMM'de başlayacak.

MHP'NİN 15 FİRE VERDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR



Başkanvekili oy kullanamadığından bir AK Partili vekil de mazeretli olduğundan AK Parti'nin 314 sandalyesine ek olarak diğer partilerden 24 oy destek aldığı görüldü. Bu oyların MHP'den geldiği kabul edilirse, 39 kişilik MHP grubunun 15 fire verdiği sonucu çıkıyor. MHP grubundan 5 milletvekili teklife evet oyu vermeyeceklerini önceden açıklamışlardı.



HDP OYLAMAYA GİRMEDİ



Oylamanın hemen ardından Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek sonuçları değerlendirdi. HDP grubu, tutuklu 11 milletvekilinin "oy kullanma hakları gaspedildiği" gerekçesiyle tepki olarak oylamaya girmedi.



AK PARTİLİLER AÇIK OY KULLANDILAR



İlk oylamada AK Parti milletvekillerinin büyük bölümü kabine girmeden oylarını kullandılar. Oylamanın başında buna tepki gösteren CHP'liler ile AK Partil'iler arasında gerilim ve zaman zaman arbede yaşandı. Bazı CHP'liler, renkli pulları kabine girmeden zarfa yerleştiren AK Parti'lileri cep telefonlarıyla görüntülemek için kabinlerin önünde biriktiler. Bu sırada itişmeler yaşanınca Başkanvekili Aydın bir süre ad okutmaya ara verdi. Bazı AK Parti'liler pulları açıktan zarfa yerleştirirken bazıları da yanlarındaki arkadaşlarına gösterdiler. Bunları kayda alan CHP'liler ile AK Parti'liler arasında oluşan gerilime parti yöneticileri müdahale ettiler.



ANI FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER



Aydın, kabin önlerinde yığılma olmaması ve gizli oylama kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Oylama sürerken AK Partililer de Başbakan Binali Yıldırım ile anı fotoğrafı çektirdiler.