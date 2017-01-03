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ANAYASA TEKLİFİNDE FLAŞ GELİŞME ! PAZARTESİ BAŞLIYOR

Anayasa teklifinde flaş gelişme ! Pazartesi başlıyor

Anayasa teklifinin görüşmeleri pazartesi günü başlıyor.

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AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul görüşmeleri pazartesi günü başlayacak.

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği görüşmeleri pazartesi günü başlayacak.

AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifi, 9 gün süren görüşmelerin ardından geçen cuma TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşürülmüştü. "Yedek milletvekilliği" maddesi tekliften çıkartılırken, cumhurbaşkanının kararnameleriyle ilgili 14. ve 15. maddeler de geri çekilmiş ancak bu maddeler teklifin 9. ve 11. maddelerine eklenmişti. 

Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için iki tur oylama yapılacak. Referandum sürecinin aralanabilmesi için oylamalarda teklifin 330 oy ve üzeri oyla kabul edilmesi gerekecek.

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