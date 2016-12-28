Anayasa teklifinde o madde değişti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, anayasa değişiklik teklifinden "Doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma" hükmünün kaldırıldığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bugün bir karar alındı. Şu anda olduğu gibi, ikamet şartı getirilmeyecek. Mevcut durum neyse korunacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Aktay, 2016 yılının son Merkez Yürütme Kurulu toplantısının yapıldığını belirterek, "Yeni yılın öncelikle ülkemize dünyamıza hayırlar mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Toplantımızda da yılın son toplantısı olması dolayısıyla bu tür bir değerlendirme yaptık. 2016 yılı önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Ülkemiz açısından birçok olumsuz gelişmelerin, talihsiz hadiselerin yaşandığı bir yıl oldu. Bu hadiseler özellikle terör saldırıları noktasında ciddi bir çeşitlenme de yaşandı, her türlü terör saldırısına maruz kaldı halkımız. Bu sene DEAŞ, DHKP-C, FETÖ'süne kadar ülkemize çullanmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"Terör saldırılarının ülke gündemini kuşatmaya çalıştığı ortamda, ülkemiz terör gündemine asla teslim olmadı" diyen Aktay, "Bütün terör saldırılarına rağmen ülkemizde çığır açıcı gelişmeler yaşanmaya devam etti. 2016 yılı içinde birçok dev yatırım hayata geçirilmiş oldu" açıklamasında bulundu.

Aktay, 2016 yılında hükümetin yaptığı icraatlara değinerek, "O kadar terör saldırısına ve yaratılmak istenen olumsuz havaya karşı kalkınma alanında bir hayli ilerleme katettiğimiz bir yılı da geride bırakmış oluyoruz. 2016'nın en önemli hadisesi, 15 Temmuz'da Türkiye'nin maruz kaldığı darbe girişimiydi. Kendi halkını katleden bir terör saldırısıydı, aynı zamanda da bir işgal girişimiydi. Bir ihanet girişimiydi bu girişim. Daha önemli bir boyutu, bu olayın önümüze çıkarmış olduğu muhteşem bir fırsat Türk halkının ortaya koymuş olduğu bağımsız irade, demokrasiye bir bedel ödeme pahasına sahip çıkma konusunda ortaya koymuş olduğu güçlü irade. Türkiye halkı bu vesileyle demokrasiyi ne kadar haketmiş olduğunu ele güne göstermiş oldu. Bu anlamda dünyada belki de bir ilktir. Bir halkın demokrasi korumak uğruna tankların karşısına, silahların karşısına çıkarak ortaya koyduğu direniş dünya siyaset tarihinde ilkler arasında yerini almış bir olay" şeklinde konuştu.

"Türkiye, AB sürecinden hiçbir şekilde vazgeçecek değildir"

Avrupa Birliği içerisindeki gelişmelere de değinen Aktay, "Türkiye, AB sürecinden hiçbir şekilde vazgeçecek değildir. AB içindeki gelişmeleri yakından izledik, izlemeye de devam edeceğiz. Türkiye'ye karşı tutulan raporlar, ortaya konulan söylemler, terör örgütleri konusunda Türkiye'ye destek verilmiyor olması Türkiye açısından hayal kırıklığına neden olmuştur. AB Türkiye'nin bu mücadelesine lakayıt kalmıştır" diye konuştu.

Aktay, 15 Temmuz başarılı olsaydı Avrupa'nın riskle karşı karşıya kalacağına işaret ederek, AB'nin 15 Temmuz günü Türkiye ile dayanışma içerisine girmediğini dile getirdi. Aktay, İslamafobik yaklaşımların Avrupa Birliği değerleri açısından kaygı verici boyutlara ulaştığını anlattı. ABD'deki seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Aktay, 20 Ocak itibarıyla Trump'ın yönetimi devralacağını hatırlattı.

Aktay, ABD'nin Suriye ve Irak'ta izlediği politikaların Türkiye'yi pek memnun etmediğini belirterek, "DEAŞ'la doğru dürüst mücadele ettiği de söylenemez. PYD'yi destekleme yoluna gitmektedir. Bir terör örgütünü güçlendirerek yapılan mücadelenin hayırlı neticesinin olmayacağını söyledik. ABD'nin böyle bir yanlışın içinde olmasını bu kadar büyük bir devletin şanına yakıştıramıyoruz. Bu yanlıştan dönülmesini tavsiye ediyoruz. Bir başka terör örgütü FETÖ'nün ABD'de barınıyor olması, lider kadrosunun hatta orta kademelerinin de ABD'de imkan bulabiliyor olması bizim hep kaygıyla izlediğimiz, müttefiklik hukukuyla bağdaştıramadığımız bir husus. Trump'ın yönetimin devralmasından sonra bu siyasetin gözden geçirileceğini umuyoruz" dedi.

"İnsani yardımlar konusunda Türkiye elinden gelen çabayı sarf etmektedir"

Halep'te yaşanan katliamların durdurulması için Türkiye'nin olağanüstü bir gayret sarf ettiğini anlatan Aktay, "Türkiye katliamı en azından durdurdu. Sivil insanların tahliye edilmesini sağladı. Bilahare tahliye edilen insanlara ulaştırılması gereken insani yardımlar konusunda Türkiye elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Biz istiyoruz ki böyle hayırlı bir işte dünya dayanışma içinde olsun, çünkü bu yük insanlığın yüküdür. Türkiye en azından kendi vebalinden kurtuluyordur. Halep'te gerçekleştirilen bu ateşkesin bütün Suriye'ye ulaştırılması konusunda Türkiye'nin çabaları Rusya Federasyonu ve İran'la devam etmektedir" diye konuştu.

Anayasa değişikliğine değinen Aktay şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği için çalışmalar hızla devam etmektedir. Konu, Anayasa Komisyonuna aktarılmıştır. Orada yapılan çalışmaları yakından izliyorsunuzdur. Bu çalışmalar zaman zaman birtakım gerginliklere sahne olmuyor değil, ancak bunlar demokrasinin tabiatından olan şeylerdir. Biz, yapılmakta katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Ortaya konulan görüşlerden faydalanıyoruz. Paket olduğu gibi çıkacaktır gibi şeyler söylüyorlarsa da bunların bir geçerliliği yok. İş, tabiatının gerektirdiği gibi sürdürülmektedir. Meclis Başkanlığına sunulan metinde daha önce yedek milletvekilliği ile ilgili düzenleme varken, onu bazı istişareler neticesinde, bu madde geri çekilmiş oldu. Doğuştan Türk olma ibaresi kaldırıldı."

Her oturumda bir birim başkanlığının sunumda bulunduğunu anlatan Aktay, yerel yönetimlerle ilgili mevcut durumun ele alındığını ifade etti.

Aktay, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını da cevapladı. Başkan yardımcılarının vasıfları ile ilgili tartışmaların sorulması üzerine Aktay, "Başkan yardımcılarının nitelikleri ile konu gündeme gelmedi. Komisyonda ne yapılıyorsa yapılıyor. Takvim, TBMM'nin kendi takvimidir, o konuda birşey söylemek doğru değil. Genel Kurul'da ne kadar tartışılır bunlarla ilgili bir şey söylememiz doğru olmaz. Akışa bağlı olacak" değerlendirmesini yaptı.

Anayasa değişiklik teklifinden "Doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma" hükmünün kaldırıldığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Aktay, "Bugün bir karar alındı. Şu anda olduğu gibi, ikamet şartı getirilmeyecek. Mevcut durum neyse korunacak" karşılığını verdi.

Aktay, Suriye ile Rusya'nın ateşkes konusunda anlaştığı yönündeki ifadelere ilişkin, "Türkiye'nin bu konudaki ısrarı bu yöndedir. Suriye'de ateşkesin gerçeklemesi gibi bir planın uygulamaya sokulmasını istiyoruz" dedi.