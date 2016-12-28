CANLI MAÇTUZLASPOR - G.SARAY / MAÇ BAŞLADI

ANAYASA TEKLİFİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa teklifinde önemli değişiklikler

Anayasa teklifinde önemli değişiklikler yapıldı. 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi. Teklifte yer alan 'doğuştan Türk vatandaşı' olma şartı kaldırıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.

Anayasa değişiklik teklifinde 5. maddeden sonra 15. madde de düzenlemeden çıkarılacak.

'DOĞUŞTAN TÜRK VATANDAŞI OLMA'

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan "doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından" hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "Türk vatandaşları arasından" şeklinde değiştirildi.

HSYK ÜYE SAYISI 13'E ÇIKARILACAK

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarıldığı, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olduğu öğrenildi. 

Komisyonda anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi de geçti.

Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. 6. ve 7. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.

821
Anayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildiAnayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi
ATO Başkanı'ndan Gökçek'e ''7 düvelli'' cevapATO Başkanı'ndan Gökçek'e ''7 düvelli'' cevap
İzmir'de belediye Adriana Lima'ya paso vermişİzmir'de belediye Adriana Lima'ya paso vermiş
Belediye Başkanı'nı çıldırtan kazı çalışmasıBelediye Başkanı'nı çıldırtan kazı çalışması
Ağaoğlu'nun damadı 5 üniversite bitirmişAğaoğlu'nun damadı 5 üniversite bitirmiş
Atatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildiAtatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildi
Darbe komisyonu Org. Akar’a 10 soru gönderdiDarbe komisyonu Org. Akar’a 10 soru gönderdi
Antalya'da bomba iddia: 20 ton altın bulunduAntalya'da bomba iddia: 20 ton altın bulundu
Erdoğan: ''Kamudaki dağınıklık giderildi, ödül tek bir yerde toplandı''Erdoğan: ''Kamudaki dağınıklık giderildi, ödül tek bir yerde toplandı''
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS