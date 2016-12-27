ANAYASA TEKLİFİNİN 3. MADDESİ KABUL EDİLDİ

Anayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin, milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesini öngören 3. maddesi kabul edildi.

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Anayasa Komisyonu'nda AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri tartışmalarla devam ediyor. 

Komisyonda, milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesini ve "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramamasını öngören 3. madde kabul edildi.

Bu maddeyle ilgili AK Parti'nin verdiği kifayeti müzakere önergesi, komisyonda sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

Önergenin okunmasıyla, CHP ve HDP milletvekilleri bu duruma tepki gösterdi.

Tartışmalar sırasında kifayeti müzakere önergesi oylandı ve kabul edildi. Hemen ardından 3. madde kabul edildi.

Maddenin kabul edilmesinin ardından, CHP'li milletvekilerinin tepkisi sürerken, bazı milletvekillerinin birbirinin üzerine yürüdüğü görüldü.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, komisyonu yöneten sözcü Abdurrahman Öz'ün yanına giderek, tepki gösterdi. Başkanlığın bulunduğu bölgede de kısa süreli arbede yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in masayı yumrukladığı görüldü.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, bu tartışmalar sırasında 4. madde üzerinde konuşmasını yaptı.

Görüşmeler 4. madde üzerinden devam ediyor.

AA
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