Android Gün Geçtikçe Gelişmeye Devam Ediyor

Akıllı telefonlarda kullanılmaya başlandığından beri telefonlara bir çok yenilikler getirmesiyle birlikte kullanıcılara bir çok kolaylıkta sunmaya devam ediyor. Açık kaynaklı bir yazılım olduğundan dolayı da diğer işletim sistemlerine göre çok daha gelişmeye açık ve arttırılabilir özelliklere sahip. Bu gelişmekte olan işletim sisteminin takipçisi olarak androhaber.net sizlere tüm gelişmeleri sunmaya devam ediyor. Son zamanlarda çıkan Android haberleri ve güncellemelerine dair bilgilerinin yanı sıra bu sistemi nasıl en kolay şekilde kullanabileceğinize dair çok değerli bilgiler bulunuyor. İşte sizlere sunduğumuz hizmetler ve kategorilerden bir kaçı.

Android Oyunlar

Sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler arasında android oyunlar kısmı da yer alıyor. Oyunların genel olarak nasıl oynandığına dair bilgiler , incelemeler paylaşılmasının yanı sıra sizler için APK paylaşımları da bulunuyor. Google Play Store uygulamasını kullanamayan kullanıcılar için hazine niteliğinde olan bu hizmet ile oyunların ve uygulamaların son sürümlerinin APK versiyonlarını sitemiz çok kolay bir şekilde indirebiliyorsunuz.

Android Haberleri

Android sistemi kendini sürekli geliştiren bir sistem olduğundan dolayı takip edilmesi gereken bir sistem haline geliyor. Bir çok uygulama ve uygulamanın yanı sıra sistem güncellemeleri ve değişmeleri takip ederseniz cihazlarınızı çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tarz haberleri takip etmekte zorlanıyorsanız ya da güvenilirlik konusunda çekinceleriniz bulunuyor ise sitemizi takip ederek en güncel ve en güvenilir bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Android İpuçları

Android cihazları çok gelişmiş cihazlar olduğu için ciddi anlamda bir kullanım kılavuzu gerektiren bir sistem haline geliyor. Bundan dolayı kullanıcılar Android sistemini kullanırken bazı zorluklarla karşılaşabiliyorlar yada bazı işlemleri nasıl yapacakları konusunda pek bir fikir sahibi olmuyorlar. İşte bu gibi durumlarda sizlere sağladığımız kritik ipuçları sayesinde önemli ve güvenilir bilgilere ulaşıp istediğiniz şeyleri Android cihazınızda gerçekleştirebilirsiniz.

Sosyal Medya

Alanımız ne kadar Android ‘de olsa Sosyal Medya siteleri – Instagram , Facebook , Twitter , Snapchat gibi siteler görmezden gelemeyeceğimiz siteler. Bundan dolayı Sosyal meydanın da ciddi ölçüde takipçisiyiz ve en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaktayız. Instagram hesap dondurma gibi bir bilgiden tutun nasıl kullanılacağına dair en önemli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Android işletim sistemi bir çok güncelleme alan bu uygulamaların da güncel haberlerini ve ipuçlarını sitemizi takip ederek ulaşabilirsiniz.

Yakında Gelecek Olan Hizmetler

Çok yakında gelecek olan sistemlerden bir tanesi Android telefon karşılaştırma özelliği olacak. Telefonların özelliklerini , fiyatlarını karşılaştırabileceğiniz bir sistem hizmete çok kısa bir süre içerisinde sunulması planlanıyor. Böylelikle hangi telefonu alacağınız konusunda çok daha kolay karar verebilirsiniz.

Kaynak: https://www.androhaber.net