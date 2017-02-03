SON DAKİKACUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ANGELİNA JOLİE'DEN TRUMP'A SERT SÖZLER !

Angelina Jolie'den Trump'a sert sözler !

Angelina Jolie, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağı hakkında çok sert ifadeler kullandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın vize yasağı ve mülteci politikasını eleştirdi.

"New York Times" gazetesi için köşe yazısı yazan Jolie, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandırmanın ve 7 İslam ülke vatandaşlarına vize yasağı getirmenin ABD'nin tarzı olmadığını ifade etti.

Jolie, mültecilere karşı yapılan dini ayrımcılık ve ırkçılığı "Kaçmaya çalıştığımız istikrarsızlığa davetiye çıkarıyor." sözleriyle değerlendirdi.

Değerlerinden koptuklarında sorunların daha da büyüdüğüne işaret eden Jolie, "Kapılarımızı mültecilere kapamak ya da aralarında ayrımcılık yapmak bizim tarzımız değil, bu bizi daha güvenli bir ülke yapmaz." ifadelerini kullandı.

Terör ve zulümden kaçarak başka ülkelere sığınan mültecilerin en çok sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu aktaran Jolie, ABD'ye kabul edilen mültecilerin zaten çeşitli devlet kurumları tarafından birçok taramadan geçirildiğini kaydetti.

Angelina Jolie, küresel mülteci krizinin ve terör tehditinin sınır güvenliği endişelerini artırdığına dikkati çekerek, "Her hükümet, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde vatandaşlarının ihtiyaçlarını dengede tutmak zorunda, ancak bunu yaparken ölçülü ve gerçekçi olmalıyız. Tepkimizin temelinde korku değil gerçekler olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

AA
484
Babasından hamile kaldığını söyleyince...Babasından hamile kaldığını söyleyince...
Eski kaymakam Güntepe'yi yakan ifadelerEski kaymakam Güntepe'yi yakan ifadeler
İşte FETÖ'cülerin kaçış noktası !İşte FETÖ'cülerin kaçış noktası !
Leonardo DiCaprio'dan Nusret'e iltifat !Leonardo DiCaprio'dan Nusret'e iltifat !
Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a göndermeAleyna Tilki'den Demet Akalın'a gönderme
Numan Kurtulmuş'tan referandum açıklamasıNuman Kurtulmuş'tan referandum açıklaması
Başbakan Yıldırım mevkidaşı Merkel ile görüştüBaşbakan Yıldırım mevkidaşı Merkel ile görüştü
Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men !Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men !
Bıçaklanan genç kızı kurtarırken ağır yaralandıBıçaklanan genç kızı kurtarırken ağır yaralandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS