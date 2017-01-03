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ANKARA EMNİYETİ'NDE ÇOK SAYIDA MÜDÜRÜN YERİ DEĞİŞTİ

Ankara Emniyeti'nde çok sayıda müdürün yeri değişti

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet müdür yardımcıları ile şube ve ilçe müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda personelin görev yerleri değiştirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 20 il emniyet müdür yardımcılığından 18'inin görev yerleri değiştirilirken, 3 emniyet müdür yardımcısı ise personel şube emrinde görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki 43 Şube Müdürlüğünden ise 33'üne yeni görevlendirmeler yapıldı. Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinin tamamına yeni atamalar yapılırken, bazı dış ilçelerin emniyet müdürlerinde de görev değişikliği yapıldı.

Ayrıca daha önce açıklanan terfi ve tayinler kapsamında bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici olarak personel şube müdürlüğüne atandı.

 

DHA
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