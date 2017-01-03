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ANKARA EMNİYETİ'NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Ankara Emniyeti'nde görev değişimi

Ankara Emniyet Müdürlüğünde, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değişti.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünde bazı yöneticilerin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 43 şube müdürlüğünden 33'ünde yeni görevlendirmeler yapıldı. 20 emniyet müdür yardımcılığının 18'inde değişiklik yapıldı, 3 emniyet müdür yardımcısı personel şube bünyesinde görevlendirildi. Merkez İlçe emniyet müdürlüklerinin tamamında yeni atamalar yapıldı. Ayrıca, bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici süreyle personel şube emrine atandı.

İHA
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