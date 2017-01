Ankara da otel temizliği, okul temizliği, inşaat sonrası temizlik ve kamu kurum ve kuruluşlarının temizliğini yapmakta olan Ankara temizlik firması olarak derinlemesine temizlik adına her alanda sizlere hizmet vermekteyiz. Ev ya da işyerlerinizde gün boyu üzerinde oturmuş olduğunuz koltuk, sandalye gibi ürünlerin yıkama işlemlerini de yapmaktayız. Koltuk yıkama işlemi esnasında koltukların minder, kumaş ve süngerine hiçbir şekilde zarar verilmemekte ya da kumaşın rengin solma gibi sorunlar ile karşılaşılmamaktadır. Yıllara dayanan tecrübemiz ile temizlik konusunda en iyi sonuçları sizlere sumaktayız. Firmamız için ilk olarak yapmış olduğu hizmet karşılığında müşterinin memnun kalması oldukça önemlidir. yapılan işin yapmış olmak için değil en iyisini ve en temizini yaparak müşteri memnuniyetini sağlamaktayız.

Yangın ve su baskını gibi başına gelen acı olaylardan sonra evinizi ya da işyerinizi temizlemek ile uğraşmanıza gerek kalmayacak. Ankara temizlik şirketleri olarak olayın yaşandığı alana her türlü ekipmanımız ile gelerek olayın acı izlerini silmek adına görevimizi yapmaktayız. Yangın sonrasında etraftaki is lekelerini temizleme görevini alanında uzman ekiplere bırakmamanız etrafı temizlemekten çok batırmanıza sebep olacaktır. Duvar ya da yerlerde olan kir ve is lekelerini elektrikli süpürge ile vakumlamanız ya da ıslak mendil yardımı ile silmeniz lekelerin çıkmasını zorlaştırmaktan başka bir işem değildir. Bu yüzden su baskını ya da yangın gibi olaylar yaşandığı zaman temizlik konusunda tecrübeye sahip olan firmamızı aramanızı öneriyoruz. Olayın yaşandığı mekana gelen ekibimiz izlerin tamamen kaybolmasını sağlamak adına tasarlanmış olan makineler ile işlemlerini yaparak is lekelerini yok edeceklerdir.

Okullarda eskiden beri sürdürülmekte olan hademe sisteminin okulların ve okullarda bulunan öğrencilerin sayısının artması ile birlikte yeterli şekilde hizmet sağlayamaması ile birlikte Ankara temizlik firmaları olarak okul temizliği konusuna da el atmış durumdayız. Okul temizliği için belirlenen zaman aralıklarında okula giden görevli ekibimiz tuvaletler, okul yemekhanesi, lavabolar, öğretmenler odası, idari odalar, koridorlar ve sınıfları itina ile temizleme işlemini gerçekleştirirler. Tuvalet ve lavaboların hastalık barındırmaması açısından temizliğine daha bir önem gösterilmekte ve özel dezenfeksiyon malzemeleri kullanılarak bu alanların mikroplardan arındırılması sağlanmaktadır.