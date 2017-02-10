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ANKARA ÜNİVERSİTESİ FENA KARIŞTI: 11 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Üniversitesi fena karıştı: 11 kişi gözaltında

Ankara Üniversitesinde, KHK ile bazı akademisyenlerin ihraç edilmesini protesto eden gruptan 11 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, KHK'ları protesto etti.

Farklı üniversitelerden basın açıklamasına destek için gelenlerin kampüse alınmaması üzerine protestocu grupla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Bu sırada basın açıklamasına destek için gelen bazı CHP'li milletvekilleri kampüse girmek istedi. Milletvekilleri ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. CHP milletvekilleri, özel güvenlik görevlilerini aşarak kampüse girdi.

Cebeci Kampüsü girişi ve içinde çıkan arbedede 11 kişi gözaltına alındı.

AA
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