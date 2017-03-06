Ankara Üniversitesi karıştı: 6 gözaltı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bir grup öğrenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle stant açtı. Bunun üzerine kampüse giren çevik kuvvet ekipleri gruba, yaptıkları faaliyetin yasal olmadığını belirterek devam etmeleri halinde gözaltı yapacakları yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan 6 kişi gözaltına alındı.