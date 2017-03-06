  • PYD, TÜRK ASKERİNE SALDIRDI ! YARALILAR VAR
  • AK Partili isimden skandal video
  • İstanbul'un ünlü plajında isyan ettiren görüntü
  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KARIŞTI: 6 GÖZALTI

Ankara Üniversitesi karıştı: 6 gözaltı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz stant açan gruba, polis ekipleri müdahale etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde bir grup öğrenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle stant açtı. Bunun üzerine kampüse giren çevik kuvvet ekipleri gruba, yaptıkları faaliyetin yasal olmadığını belirterek devam etmeleri halinde gözaltı yapacakları yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan 6 kişi gözaltına alındı.

İHA
458
-
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?
Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna ettiAlaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti
IMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detayIMDB'de ''Reis'' filmiyle ilgili şaşırtan detay
Darbeci generaller hakim karşısına çıkıyorDarbeci generaller hakim karşısına çıkıyor
6 PKK'lının cezaevinden firarıyla ilgili şok detay6 PKK'lının cezaevinden firarıyla ilgili şok detay
Bahçeli'den Erdoğan'a: Avrupa'ya birlikte gidebilirizBahçeli'den Erdoğan'a: Avrupa'ya birlikte gidebiliriz
Gaziantepspor yenildi, Şamil Tayyar köpürdüGaziantepspor yenildi, Şamil Tayyar köpürdü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS