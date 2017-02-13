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ANKARA'DA 100 ERKEK LİSE ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Ankara'da 100 erkek lise öğrencisine cinsel istismar iddiası

Ankara Haymana’da lise müdürü S.K.’nin erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. İstismara ilişkin 100'e yakın öğrenci BİMER'e başvurdu, müdür görevden uzaklaştırıldı.

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Birgün gazetesinden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, Ankara'da bir anadolu lisesine 2014 yılında atanan okul müdürü S.K. hakkında erkek öğrencilere okulun pansiyonunda cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

ÖĞRENCİLER BİMER'E BAŞVURDU

Başlatılan soruşturmanın, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler eliyle yürütüldüğü öğrenildi. İddiaya göre BİMER'e başvuran öğrenci sayısı 100 civarında.

Bazı öğrencilerin ve öğrenci velilerinin BİMER'e şikâyetleri sonucu yarıyıl tatilinde olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlık, anadolu lisesinin birçok erkek öğretmenine tatilde çağrıda bulunarak bilgisine başvurdu. Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişler, öğretmenlerden aldıkları bilgilerin de eşliğinde geçen hafta okullar açılır açılmaz, 200 kişilik pansiyonda kalan öğrencilerin ifadelerini almak üzere okula gitti. Pazartesi günü okula giden ve okul pansiyonunda kalan erkek öğrencilerin ifadesini almakla işe başlayan müfettişlerin hâla soruşturmaya devam ettikleri öğrenildi.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Nuri Bektaş Anadolu Lisesi Müdürü S.K., hakkındaki cinsel taciz ve cinsel istismar iddialarının ciddiyetinin anlaşılması üzerine görevden uzaklaştırıldı ve yerine geçici atama yapıldı. S.K. hakkında ise adli soruşturma açılmadığı belirtiliyor.

Okul öğretmenlerinden bazıları bu konuda uzun zamandır duyumları olduğunu, ancak ellerinde somut bir delil olmadığı, okul ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden çekindikleri için herhangi bir şey yapamadıklarını belirtti.

Öte yandan adlarının açıklanmasını istemeyen bazı öğrenciler ise, "Hangi öğretmenden yardım isteyebileceğimizi, hangi öğretmene güvenebileceğimizi bile bilemedik. Son çare olarak aklımıza gelen BİMER oldu" diye konuştu.

Birgün
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