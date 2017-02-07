ANKARA'DA 40 KİŞİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Ankara'da 40 kişi FETÖ'den tutuklandı

Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 40 kişi tutuklandı.

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Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında eski askeri savcı, Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları, zabıt katibi, polis, teğmen ve esnafın bulunduğu 78 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 40'ı ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine çıkarıldı.

KHK ile meslekten ihraç edilen zanlılardan 13 polis, 11 zabıt katibi, 7 Yargıtay çalışanı, 5 esnaf, 2 teğmen, bir askeri savcı ve bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanı tutuklandı.

Zanlılardan çoğunun cep telefonlarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un bulunduğu öğrenildi.

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