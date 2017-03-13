Ankara'da AIDS'li engellinin yaşadıkları şoke etti

Başkent’te HIV’li ve zihinsel engelli hamile çocuğu, sezaryen için götürüldüğü hastaneler ‘Virüs bulaşabilir’ deyip geri çevirdi.

Habertürk'ten Neslihan Can'ın haberine göre; Ankara geçen hafta zihinsel engelli bir çocuğun göz yaşartan dramı ve yardım çığlıklarıyla sarsıldı. AIDS’le mücadele ederken hamile kalan, 18 yaşında olduğu için ismi gizlenen talihsiz çocuk doğum sancılarıyla güne başladı.

İddiaya göre hastaneler, yaşının küçük olması ve ‘virüsün personele bulaşma riski’ni gerekçe göstererek doğumu yaptırmayı reddetti.

Ardından da korkudan paniğe kapılmış halde, bebeğini doğurmak üzereyken Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi önünde terk edilmiş halde bulundu.

Olayın tanıkları engelli çocuğu hastane kapısında bırakıp kaçanların “Hiçbir hastane kabul etmedi. AIDS’li ve zihinsel engelli” dediğini anlattı.

SEZARYEN İÇİN GEÇ KALINDI

Talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi hastanenin acil servis personeli yaptı. Ardından kadın doğum uzmanları acı içinde bağıran çocuğun yardımına koştu.

Sezaryenle gerçekleşen doğumlarda bebeğe HIV virüsü bulaşma riskinin daha düşük olmasını dikkate alan doktorlar, doğumu sezaryen yöntemiyle gerçekleştirmek istedi. Ancak doğum başladığı için geç kalındığını gören sağlık personeli, çaresiz kaldı.

DOĞUM POZİSYONU ALMAMAKTA DİRENDİ

İleri derecede zihinsel engelli olan çocuk, çığlıklar atarak doğumhaneden kaçmaya çalıştı. Doğum pozisyonu almaya ikna edemedikleri anne adayına sakinleştirici veren doktorlar, herhangi bir komplikasyon yaşanmadan doğumu gerçekleştirdi. Zor şartlarda gerçekleşen doğumun ardından bebek hastanede gözetim altına alındı.

BEBEK İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Doğumu sezaryenle gerçekleştirmek isteyen, ancak anne hastaneye geç geldiği için normal doğum yaptırmak zorunda kalan doktorlar, bebeğin gelişimi ile yakından ilgileniyor.

Bebeğin HIV virüsü taşıyıcısı olup olmadığı, yapılan testlerin sonuçlanmasıyla belli olacak. Polis ise engelli çocuğun nasıl hamile kaldığını ve HIV virüsünün nasıl bulaştığının peşine düştü