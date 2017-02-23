Ankara'da büyük operasyon ! Aralarında öyle isimler var ki...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, KHK ile ihraç edilen 14 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Aralarında bir eski genel müdür yardımcısı ile iki eski daire başkanın da bulunduğu 14 kişiden 10'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılardan bazılarının FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.