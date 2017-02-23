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ANKARA'DA BÜYÜK OPERASYON ! ARALARINDA ÖYLE İSİMLER VAR Kİ...

Ankara'da büyük operasyon ! Aralarında öyle isimler var ki...

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında KHK ile ihraç edilen bir genel müdür yardımcısı ve 2 daire başkanın da bulunduğu, 10 eski Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı personeli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, KHK ile ihraç edilen 14 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aralarında bir eski genel müdür yardımcısı ile iki eski daire başkanın da bulunduğu 14 kişiden 10'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

AA
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