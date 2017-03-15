Ankara'da darbe gecesinden yeni görüntüler

Ankara'da, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi, FETÖ üyesi askerler ile onlara karşı çıkan polis ve jandarmanın en etkin mücadele ettiği noktalardan olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın nizamiyesinde ve bina içerisinde yaşananların çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, FETÖ üyesi askerler ile onlara karşı çıkan, aralarında kumpas mağduru yüksek rütbeli subayların da bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıarasında yaşanan çatışma ve arbede anları yer aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden, ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı vurduğu, korumasını şehit ettiği saptanan Albay Erkan Öktem'in hem tabanca, hem de uzun namlulu silahla o gecede aktif rol aldığı, çevresine tehditler savurduğu görüntülerde dikkati çekti.