Ankara'da dehşete düşüren olay

Ankara’da elleri plastik kelepçeli, ağzı, dudakları ve burnunda kesiklerle bulunan çıplak şahısla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Alman işadamı Mirweis Hosseni olduğu anlaşılan talihsiz adama para için üç kişi tarafından işkence yapıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Ankara’da, emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, 5 Mart’ta, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde, Anıtkabir’in karşısında bir apartmanın önünde elleri plastik kelepçeyle bağlı, ağzı, dudakları ve burnu kesilen çıplak bir kişi görüldü. Kanlar içinde bağırarak yardım isteyen kişiyi fark eden Anıtkabir’deki nöbetçi askerler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Üzerinden kimlik çıkmayan yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı ihbar eden Anıtkabir’deki görevli asker, cadde üzerinde bir kadın ile bir erkeğin tartıştığını belirterek, “Kadın ‘Mehmet ne yaptın, bizi hapislerde mi çürüteceksin’ diye bağırıyordu. Ardından plakasız, ön tarafı kanlar içinde kalan bir araçla kaçtılar” bilgisini verdi.



Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Ankara Emniyet Cinayet Büro ekipleri, aynı gece Batıkent Hastanesi’ne bir kadın ile bir erkeğin giriş yaptığı, erkeğin yaralı olduğu bilgisine ulaştı. Hastaneye giriş yapanların Mehmet K. ile Tuğba Ç. olduğu belirlendi. Önce saldırıyla bağlantıları belirlenen Mehmet K. ile Tuğba Ç., ardından da Tuğba Ç.’nin kardeşi Tolga Ç. gözaltına alındı. İnceleme sonucunda yaralı şahsın Alman vatandaşı Mirweis Hosseni olduğu belirlendi.



POMPALIYLA KENDİSİNİ DE VURDU

Gözaltına alınan Tolga Ç. emniyetteki ifadesinde şuları söyledi: “Hosseni ile Tuğba Almanya’dan birlikte geldi. Kalmaları için günübirlik kiralık ev tuttuk, araç kiraladım. Gece Tuğba arayarak Hosseni’nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Mehmet ile birlikte gece oraya gittik, yanımıza pompalı tüfekte aldık. Yolda aracın plakasını çıkarttık. Eve girdiğimizde tartışma çıktı, koli bandıyla bağladık. Ancak çok güçlüydü, direndi. Bunun üzerine Mehmet pompalı tüfekle ateş etti, yaralandı, kanlar içinde kaldı. O sırada dışarıya kaçtı. Mehmet, ‘pompalıyla bana da ateş et, yoksa kurtulamayız’ dedi, ben etmedim. Sonra pompalıyla kendisine ateş ederek yaralandı.”



KAMERALARA POŞET

Saldırganların ifadelerini gerçekçi bulmayan polis, tedavisi devam eden mağdurun iyileşip ifade vermesini bekliyor. Polis, yaptığı incelemede, şüphelilerin, Hosseni’nin kaldığı eve girerken koridordaki kameralarının üzerini poşetle kapattıklarını belirledi. Şüphelilerin, Hosseni’ye evde işkence yaptığı, çırılçıplak soyarak ellerini kelepçelediği, ağız, burun ve dudaklarını kestikleri, evin içinin kan gölüne döndüğünü, yaralı şahsın saldırganlara direndiği öne sürüldü. Polis, işadamının şantaja maruz kaldığı ve direndiği için olayın meydana geldiği şüphesi üzerinde duruyor.