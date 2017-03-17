Ankara'da eğlence kanlı bitti: 1 ölü

Başkent'te, eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Pompalı tüfekli vurulan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balgat İşci Blokları Mahallesi Merkez Çarşı'da bulunan eğlence mekanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Serkan C. İsimli şahıs, 1533 Cadde üzerinde, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

1 saat sonra kanlı buluşma

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra aynı cadde üzerinde tartışma yaşadığı şahıslardan biriyle karşılaşan Serkan C., yanında bulunan pompalı tüfekle Bülent A.'nın üzerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalardan vücuduna isabet alan Bülent A., olay yerinde hayatını kaybetti. Serkan C., saldırının ardından bir taksiye binerek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ölen şahsın cesedi, yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.