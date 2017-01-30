ANKARA'DA GÖRENLER ŞAŞTI KALDI !

Ankara'da görenler şaştı kaldı !

Ankara metrosunda zincire bağladığı ananas ile herkesin dikkatini çeken kadın sosyal medyada çok konuşuldu.

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Ankara metrosunda zincire bağladığı "ananası dolaştıran" bir kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin ne olduğu ise daha sonra ortaya çıktı.

Ankara metrosunda bugün çekilen iki fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğraflarda, ananası zincirle bağlayıp evcil hayvan gibi "dolaştıran" bir kadın yer alıyor. Twitter ve Ekşi Sözlük'ün gündemine oturan fotoğraf için onlarca yorum yapıldı, yurttaşlar durumun ne olduğunu anlamaya çalıştı.

İŞTE O İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

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İşin gerçeği ise sonradan ortaya çıktı. Elif Usta isimli yurttaş, Instagram'daki hesabından "performans sanatına giriş yapmak adına ananas gezdirdiğini" açıkladı. "Gerçekten çok ilginç tepkiler aldık. Ciddi kalmak en zoruydu. Farkında olmasalar da tüm yolculara katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullanan Elif Usta, "Bu işi çok özel kıldılar. İşin son hali için biraz daha vakit var. Bu arada ananasın sonu biraz kötü olacak gibi" dedi.

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