Ankara'da helikopter destekli şafak operasyonu

Ankara genelinde binlerce polisin katılımıyla zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, özel harekat, trafik, asayiş ekiplerinin katılımıyla helikopter destekli narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Saat 06.00 sıralarında harekete geçen ekipler, önceden tespit edilen noktalara şafak baskını gerçekleştirdi. Şehrin çeşitli noktalarında görev alan ekipler, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama çalışması yaptı.