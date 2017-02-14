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ANKARA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ ŞAFAK OPERASYONU

Ankara'da helikopter destekli şafak operasyonu

Ankara'da zehir tacirlerine geniş çaplı operasyon düzenlendi.

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Ankara genelinde binlerce polisin katılımıyla zehir tacirlerine yönelik helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, özel harekat, trafik, asayiş ekiplerinin katılımıyla helikopter destekli narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Saat 06.00 sıralarında harekete geçen ekipler, önceden tespit edilen noktalara şafak baskını gerçekleştirdi. Şehrin çeşitli noktalarında görev alan ekipler, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama çalışması yaptı.

Ankara'da helikopter destekli şafak operasyonu

İHA
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