YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ANKARA'DA İŞYERİNDE YANGIN ÇIKTI

Ankara'da işyerinde yangın çıktı

Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki işyerinde yangın çıktı. 40'dan fazla apartman sakini dumanda etkilendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1245 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bulunan devre mülk tatil köyü merkez ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanlar, 25 dairenin bulunduğu 5 katlı binaya yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

- Apartman sakinlerini siren sesiyle uyandırdılar

Binayı tahliye etmeye karar veren ekipler, uzun süre itfaiye araçları ve ambulansların siren sesiyle apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştı.

Panikle uyanan çok sayıda kişi, bina boşluğundaki yoğun dumanın evlerini etkilemeye başlamasıyla balkonlara çıktı. Bazıları dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden bazılarına ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

İş yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA
582
Kocasını bir erkekle yatakta basınca...Kocasını bir erkekle yatakta basınca...
Teröristin bıraktığı montundan para çıktıTeröristin bıraktığı montundan para çıktı
Reina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktıReina saldırısında otopsi sonuçları ortaya çıktı
Kırgızistan'dan açıklama geldiKırgızistan'dan açıklama geldi
Aleviler'den Reina katliamı için suç duyurusuAleviler'den Reina katliamı için suç duyurusu
Refaketçi kadına tecavüze kalktıRefaketçi kadına tecavüze kalktı
Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!Reina saldırısı sonrası Kırgızistan'dan talimat!
İş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybettiİş adamının kızı da Ortaköy'de hayatını kaybetti
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisiİstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS