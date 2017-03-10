Ankara'da kalaşnikoflu saldırı: 2 ölü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Edinilen bilgeye göre, Yamaç Mahallesi 170. Sokak'ta Onur Ş'nin kullandığı 06 FA 723 plakalı otomobile çapraz ateşle silahlı saldırı düzenlendi.

Kalaşnikof ve tabancanın kullanıldığı saldırıda Onur Ş. ile otomobilin arka koltuğunda oturan ve isminin Alican olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi yaptıkları ilk incelemede otomobil plakasının başka araca ait olduğunu belirlerken, olay yerinde 30'dan fazla boş mermi kovanı buldu.

Yapılan inceleme sonucu, çapraz ateşe tutulan otomobilin üzerinde bulunan plakanın, aynı marka fakat farklı renkte bir araç üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Polis, görgü tanıkları ve ölen şahısların yakınlarının ifadelerine başvurdu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtaki cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıdan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerine gelen Onur Ş'nin yakınları sinir krizi geçirdi.