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ANKARA'DA KANLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ

Ankara'da kanlı çatışma: 1 ölü

Ankara'nın Keçiören ilöesinde seyir halinde olan iki otomobildeki şüphelilerin birbirlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Ankara'da seyir halinde olan iki otomobildeki şüphelilerin birbirine ateş açması sonucu çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören Fatih Caddesi'nde 41 PS 419 plakalı otomobilde bulunan şüpheliler ile plakası belirlenemeyen bir araçta bulunan kişiler seyir halindeyken birbirlerine ateş açmaya başladı.

Yaklaşık 200 metre süren kovalamaca sonrası 41 PS 419 plakalı otomobil Tepebaşı kavşağında kaldırıma çarparak durdu. Bunun üzerine otomobilden inen 3 kişi ara sokaklara doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen şüpheliler araçla Dalgıç Sokak istikametine ters yönden girerek kaçmaya çalışan Baran A'ya (19) ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Baran A. yere düşerken bu sırada birlikte kaçtığı bir kişi yanına gelerek yardım etmeye çalıştı. Baran A'nın ağır yaralandığını gören söz konusu kişi daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Baran A'nın hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri çatışmanın yaşandığı bölgede çok sayıda mermi kovanı buldu.

Uzun namlulu silah, pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı çatışma sırasında, olay anında çok sayıda kişinin bulunduğu bir kafe ile çevredeki bazı binalara da mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri şüphelilerin eşkali ve kaçtıkları aracın plakasını belirlemek için çatışmanın yaşandığı Tepebaşı kavşağındaki MOBESE kameraları ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı.

AA
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