YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ANKARA'DA KANLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Ankara'da kanlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara, Mamak'ta bir taksiye ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara'nın Mamak ilçesinde taksiye ateş açılması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.E'nin kullandığı 06 T 7203 plakalı taksiye İmam Ali Sultan Caddesi 706. Sokak'ta seyir halindeyken bir otomobilden ateş açıldı.

Saldırıda hafif yaralanan S.E, taksisiyle hızla olay yerinden kaçarken araçta bulunan B.Ç. (25) ve D.İ'nin de vurulduğunu fark etti.

S.E'nin Türközü Caddesi girişinde yol kenarına aracını park ederek çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, 13 kurşunun isabet ettiği taksinin arka koltuğunda oturan B.Ç'nin öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan D.İ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. S.E. ise olay yerinde ayakta tedavi edildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay yerine gelen B.Ç'nin annesi ve yakınlarının bir süre ağladığı görüldü.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganların kaçtığı iddia edilen 06 DH 3479 plakalı otomobili Dereboyu Caddesi'nde terk edilmiş buldu.

Araçta inceleme yapan ekipler, çevredeki araştırmalarının ardından şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı.

AA
831
Doğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke ettiDoğurduğu bebeğini çöpe attı ! İfadesi şoke etti
Hadise hedefini açıkladıHadise hedefini açıkladı
Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"Nutella'dan iddialara açıklama: "Hodri meydan!"
3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler3 aydır kayıptı ! Bombardımanda öldüler
Eski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındıEski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındı
AÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyorAÖF öğrencilerine kötü haber ! Sınav sistemi değişiyor
Cezaevi firarisi bakın nerede yakalandıCezaevi firarisi bakın nerede yakalandı
4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı4 polisin şehit olduğu saldırıda, polisin silahını çaldı
Alaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamaAlaattin Çakıcı'dan sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklama
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS